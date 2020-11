Heino Lipp − medaliteta, kuid rahva südames

Kanteril on hea meel olla osaline ettevõtmises, millega tahetakse Heino Lipu sajandaks sünniaastapäevaks püstitada Maidla mõisaparki tema pronkskuju. "Selliste spordikangelaste üle võib iga kant uhke olla. Ida-Virumaal on kaks suurt nime: Paul Keres ja Heino Lipp. Nad mõlemad on tähtsad peale sportlike tulemuste ka sotsiaalsest seisukohast," ütles ta.