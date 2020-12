Juhan Lepasaare loodusejutud on kulda väärt

"See on mulle nagu jumalast antud," ütleb Juhan Lepasaar oma loodusehuvi kohta. "Me siin metsade sees... Isa oli mul kõva loodusemees ja jahimees, tema rääkis neid jahijutte ja loodusejutte ja eks see jäi poisikesele kõik meelde."

Loodusvaatlusi on Lepasaar teinud poisipõlvest peale. "Süüdlaseks" peab ta selles oma õpetajat, kes ütles, et "poisid, võtke vihikud ja iga päev märkige üles, kust poolt tuul puhub, millal sademed on, palju külmakraade on." Õpetaja kontrollis ka, kuidas vihikuid täideti, suunas ja juhendas, õhutas tagant.

"Noor inimene on hästi vastuvõtlik sellistele asjadele. Ma teen tänase päevani iga päev ilmavaatlusi ja panen kõik vihikusse kirja."

Lepasaar oli loomulik valik

See jutt − nagu ka kõik järgnev, mida Juhan Lepasaar pajatab − on räägitud ja salvestatud ligemale kuus aastat tagasi, 2015. aasta 21. jaanuaril. Siis käis Eesti looduskaitse seltsi tollane esimees, Looduse Omnibussi eestvedajana tuntud Jaan Riis Oonurmes loodus- ja kirjamehel Juhan Lepasaarel külas, kaaskonnaks internetikeskkonna Looduskalender inimesed.

"Meil oli mõte jäädvustada huvitavate loodusinimeste juttu," meenutab Jaan Riis. "Kuidagi loomulik oli, et see inimene on just Juhan Lepasaar, looduskirjanik, Kumari preemia laureaat, selline natuke salapärane inimene, kellest laiem avalikkus suhteliselt vähe teab."

Riis tunnistab, et ega ta isegi oma vestluskaaslasest enne suurt teadnud.

"Teadsin vaid, et Fred Jüssi peab teda üheks oma õpetajaks, ning olin lugenud paari tema raamatut. Isegi Rein Marani filmi [1994. aastal valminud "Kandlekuusk" − K.K.] ei olnud näinud. Ei mina ega teised meie võttegrupi liikmed polnud temaga varem kohtunud."

Riis meenutab, et Oonurmes ootas neid ees soliidne heas vormis vanahärra. Elutoas seati üles improviseeritud stuudio, pandi paika valgus ja mikrofonid; Juhan tõi lauale mõned oma raamatud ning salvestus võis alata.

"Tekkis koomiline olukord. Kui minul on kehv silmanägemine, siis soliidses eas Juhanil kehv kuulmine ning ta kasutas kuuldeaparaati. Selleks, et kuulda, pidi paraku minu hääl tulema õigest suunast, mitte nii, nagu me istusime − minu küsimusi ta lihtsalt ei kuulnud. Samas oligi hea, et ma ei pidanud oma jutuga liialt vahele segama," muheleb Riis.

Vanale videole uus kuub

Jaan Riis ütleb, et temal oli kõige suurem küsimus, mis sellest salvestatud materjalist edasi saab.

Tükk aega ei saanudki midagi. Õigupoolest pandi video algsel töötlemata kujul küll Youtube'i üles, ent ega sellel eriti vaatajaid polnud.

Sel aastal pühkis ettevõtmise algataja Looduskalender video tolmust puhtaks, jagas teemade viisi neljaks osaks, lõikas jutu tihedamaks ja ilmestas seda kõneleja arhiivist saadud fotodega.

"Tuleval kevadel saab Juhan saja-aastaseks, see oligi põhjus," ütles Looduskalendri produtsent Tiit Lepik.