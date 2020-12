Ida-Virumaal otsitakse hooldusperesid

Perekonda ja kodusoojust vajab iga laps. Paraku ei saa kõik lapsed oma bioloogiliste vanematega kasvada ning selle põhjused võivad olla erisugused. Neid perekondi, kes on teistes peredes sündinud lastele oma südamed ja uksed avanud, on küll palju, kuid asendushooldust vajavaid lapsi on praegu märksa rohkem.