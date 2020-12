Tarmo Bakler: Piiranguid on vaja, et haiglad tuleksid ka edaspidi toime

Ida-Viru keskhaigla juhi Tarmo Bakleri sõnul on haiglaravi vajavate koroonapatsientide juurdetulek sel nädalal Ida-Virumaal pidurdunud ja neile kohandatud voodikohtade arv on hetkel piisav, et kõik abivajajad saaksid ravitud. "Ida-Viru keskhaigla ja Narva haigla suudavad seda pakkuda, ilma et meil tekiks haiglates kriis," kinnitas ta, lisades samas, et kriisi ärahoidmiseks on uued, rangemad piirangud vajalikud, nagu seegi, et inimesed neid järgiksid.