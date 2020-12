Raivo Vare: Ida-Virumaa saab 2030. aastaks õitsvaks Eestimaa osaks

FOTO: Põhjarannik

Mida prognoosis Raivo Vare Ida-Virumaale 2020. aastaks kaheksa aastat tagasi?

1. Piirkonna tööstuspotentsiaali paremaks kasutamiseks on siia jõudnud paar-kolm Eesti mastaabis uut ja rahvusvahelisele turule suunatud uut tööstusinvesteeringut, mille nimel on nii riik kui ka maavalitsused kõvasti koostööd teinud, sest just see piirkond on valitud riiklikult prioriteetseks investeeringute programmi rakendussihtkohaks.

2. Arenenud on lisaks Sillamäe logistikaklastrile veel vähemalt kolm klastrit, neist üks Jõhvis ja kaks Narva piirkonnas. Nende suunitlus on selgelt idapoolsele naaberturule.

3. Sillamäe sadam on saavutanud vähemalt 10 MioT (miljonit tonni aastas) kaubamahu ning Silmeti endine tehas on laienenud mahtudelt ja toodete nomenklatuurilt vähemalt kaks korda.

4. Ida-Virumaale on tulnud juurde üks kõrgem õppeasutus. Valitsuse käivitatud spetsiaalse programmi abil on piirkonda elama asunud noorte ja andekate eestikeelsete eri ainete õpetajate vähemalt 200-liikmeline salk. Kohalikke tööstusi varustavad ametikoolid valivad õppureid tiheda konkursiga.

5. Senine piirkonna vedur − energeetika − on saanud uue hingamise ning lisaks neljale Eesti suurimate hulka kuuluvale tuulegeneraatorite pargile ja kolmele õlitehasele on valminud uus elektrijaama põlevkiviplokk. See tähendab ka, et põlevkivi kaevandamismahud ei vähene.

6. Kuna majanduslikult on Ida-Virumaa areng jõudnud uuele tasemele, siis on siia tekkinud massiliselt töökohti. See omakorda pidurdab järsult seni kõrget eriti noorte väljarännet mujale, samuti vähendab töötust, toob tagasi Venemaal töötavad elanikud ning toob siia isegi uut tööjõudu muudest piirkondadest. Seega peatub ka elanikkonna tänaseni jätkuv vähenemine, mille asendab selle isegi kerge suurenemine.

7. Narva-Jõesuust on taas saanud armastatud ja tihedasti külastatav kuurort. Seoses EU-Venemaa viisavabadusega ning tänu üliautomatiseeritud mugavale piiriületusele on siia kanti taas tee leidnud ka arvukad puhkajad ja turistid Venemaalt, eriti Loode-Venemaalt.

8. Mugavad reisirongiliinid ühendavad piirkonda nii Tallinna kui ka Peterburiga. Bussiliiklus on tihe ning otseühendused ulatuvad ka teistesse Eesti ja Venemaa lähipiirkonna keskustesse.

9. Tuhamägedest on saanud ohutud vaatamisväärsused või hobispordi objektid.

10. Korruptsioon on vähemalt kohalike võimude tasandil välja juuritud ning loodetavasti n-ö out ka igapäevasel suhtlustasandil.

Kokkuvõttes: Ida-Virumaa saab lõpuks "päris"-Eestimaaks

Selleks on vaja tahtmist ja tööd, mida toetaksid korralikud plaanid ja rahastus. Näiteks võiks järgmiseks Euroopa Liidu finantsperspektiiviks aastateks 2014-2020 olla Eesti riigil koostöös kohalike võimude, ettevõtlusorganisatsioonide ja pankadega välja töötatud ning seadusandja tasemel kinnitatud spetsiaalne regionaalpoliitiline Ida-Virumaa programm, mida koordineeriks ja mille täitmist jälgiks pidevalt sellele pühendunud projektikomitee (nn steering committee), näiteks asjaomaste ministrite ja tippametnike tasemel.

Ehk siis tuleks rakendada riigi tasandil suurprojektijuhtimise meetodit, et saavutada kiiremini tulemusi ja murda välja koordineerimata loomuliku arengu piirangutest.

Piirkonnast valitud rahvasaadikud võiksid moodustada samasuguse ühtehoidva löögirusika, nagu seda on parteilisest kuuluvusest hoolimata saarlastel. See kooslus oleks koostöös omavalitsuste ja meediaga parim järelevaataja ka eelnimetatud projektikomiteele.

Peamine aga on see, et ei saa ega tohi käsi pikal oodata, et antakse midagi. Ise tuleb jõuliselt toimetada ning selleks kõik olemasolevad jõud ja teadmised koondada.