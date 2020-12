Hardi Murula: õiglasest üleminekust ei tohi saada altminek

Eesti on olnud kasvuhoonegaaside kärpimises nii-öelda Euroopa meister. Võrrelduna 1990. aastaga on meie heitmete vähenemine olnud suurem kui üheski teises Euroopa riigis. See on tulnud tänu põlevkivist elektri tootmise vähenemisele. Sellist kärbet ei pea me häbenema.

Teeks vahepeal ühe mõtlemispausi

Aga Ida-Virumaa sõnum on, et ehk peaksime nüüd hinge tõmbama, rahulikult plaani pidama ja mitte kogu aeg panema latti aina kõrgemale ja kõrgemale ning hoidma ennast pidevalt pinge all, kas me suudame ka järgmistest kõrgustest üle saada.

Mündil on ka teine külg. Samal ajal kui kasvuhoonegaaside heitmete kogused on alla tulnud, on Ida-Virumaa rahvaarv märkimisväärselt vähenenud. Samuti meie suhteline heaolu. Ida-Viru maakonna osakaal kogu Eesti rikkuse loomisel on jäänud väiksemaks ja ka suhteline SKP elaniku kohta on kogu aeg langenud. Oleme olnud kliimamuutuste pidurdamisel kannatajaks pooleks.

Hardi Murula. FOTO: Ilja Smirnov / Põhjarannik 3 MÕTET * Ida-Virumaa on olnud kliimamuutuste pidurdamisel kannatajaks pooleks. * Rohepööre vajab nii elektrienergiat kui ka mineraalseid ressursse. * Kasvuhoonegaaside õhku paiskamise vähendamisega ei tohi närbuda Ida-Virumaa heaolu ja majandus.

Me ei saa jätkata selliselt, et meie rahvaarv ennaktempos muudkui väheneb.

Põlevkivisektoris on Ida-Virumaal kõige paremini makstud töökohad, kõige suurem lisandväärtus. Selle käekäik mõjutab tugevasti ka teisi kohalikke majandusvaldkondi: teenindust, kaubandust ja muud. Kui põlevkivitööstus peab veelgi kokku tõmbuma, tekib doominoefekt, mida on väga raske tagasi hoida. Piltlikult öeldes peaksime kogu aeg üritama kolm-neli numbrit suurema pintsakuga asju ajada või sel käigu pealt varrukaid lühemaks lõikama.

Inimeste heaolu ei tohi kannatada

Me loodame, et üleminek toimub tõesti selliselt, et meie elanikud jäävad alles ning Ida-Virumaa osatähtsus Eesti rahvusliku rikkuse kasvatamisel pigem suureneb, meie palgad suurenevad ja meie omavalitsuste tulud kasvavad. Vastasel juhul oleks tegemist ju mitte ülemineku, vaid selge altminekuga.

Üleminek peab toimuma konkreetselt kokkulepitud kava alusel, et me ei peaks igal aastal tegelema kriisijuhtimisega. Kui Ida-Virumaa elanike arvu langus ei pidurdu, siis ei ole meil inimesi, kellega koos õiglase ülemineku kava ellu viia.

Energeetikasektor on hästi pika vinnaga. Investeeringud on suured, planeerida tuleb kümnete aastate peale ette. Üleöö, nagu juhtus 2019. aasta maikuus CO2 kvoodi hinna väga kiire tõusu tõttu, on võimalik seal palju tegevusi kinni panna. Aga ümberkorraldusteks või millegi asemele loomiseks kulub aastaid.

Seepärast ei saa õiglasele üleminekule läheneda ka nõnda, et kõigepealt lõpetame olemasolevad toimivad tegevused ära ja siis vaatame, mis edasi saab. Suure tõenäosusega ei saa midagi, kaela tulevad vaid suured probleemid.