Hendrik Agur: põhikoolid tuleb riigistada

Tegelikult on siin väga toredad ja lahked inimesed, kuid jagunevad selgelt oma keele- ja kultuuriruumide kaupa. Midagi pole teha, venekeelsed perekonnad elavad paraku pisut teises keele- ja kultuuriruumis. Tarbivad rohkem või valdavalt muud meediaruumi ja sealne infoväli mõjutabki inimeste hoiakuid ja käitumist, mis erineb ülejäänud Eestist.

MIS ON IDA-VIRUMAA PROBLEEM? Ma arvan, et selleks on nii sotsiaalne olukord kui ka venekeelses keele- ja kultuuriruumis tekkinud mõningane allasurutus ja sellest tulenev vähene ettevõtlikkus.

Soovin noortes näha ja kasvatada rohkem ettevõtlikkust, särtsakust ja enesekindlust. Et nad tunneksid maailma asjade vastu huvi, et neil tekiks küsimusi ja huvi lahendada asju, olla initsiatiivikad ja naksakad. Et nad ei ootaks käskusid ja juhiseid, kuhu suunda tuleb pöörata, vaid otsustaksid ise, mida ja kuidas teha.

Minu mulje põhjal on venekeelne koolisüsteem juba alates nõukogude ajast oma koolikorraldusega harjutanud õpilasi käskude, instruktsioonide ja resultaatidele orienteerumise kaudu kuuletuma, minetades iseseisva mõtlemisvõime ja ettevõtlikkuse. Aga selline mudel tänapäeva maailma ei sobi.

Vastupidi: faktiteadmised ei ole nii olulised kui võime omada head orienteerumisvõimet ja hakkamasaamist infoühiskonnas. Loomingulisust ja taipu, et võtta kiiresti vastu otsuseid mitmete muutujatega ülesannete täitmisel. Olles samal ajal hea suhtleja ja meeldiv kogukonna liige, kellega teised soovivad oma väärtusi jagada.

PANUS TULEB TEHA NOORTELE JA PÕHIKOOLID RIIGISTADA. Inimesi, kes on praeguseks koolid lõpetanud ja elavad oma elu, enam ei muuda ning selleks pole vaja ressurssi kulutada. Eriline tähelepanu tuleks pöörata põhikoolidele, samuti lasteaedadele.

Mina teeks Ida-Virumaal põhihariduse reformi ja riigistaks põhikoolid, eeskätt vene õppekeelega põhikoolid. Riiki me usaldame ning ma olen kindel, et riik koolipidajana suudaks mehitada koolid parimate tänapäevaste juhtidega ja juhid inimestega, kes kannaksid tänapäeva Eesti riigi väärtusi nii õppemetoodikas kui ka keeleõppes, mis on ju, olgem ausad, praeguste Ida-Virumaa noorte konkurentsivõimelisuse kirstunaelaks.

Praegune olukord ei ole aus noorte suhtes ja ma ei näe ühtegi põhjust, miks see niiviisi peaks jätkuma. Kas ainult sellepärast, et kohalikele omavalitsustele − nii nagu see asi praegu käib − on koolid kõige suuremaks sissetulekuks koos (direktori)ametikohtade jaotamisega ja seeläbi on võim niivõrd magus? Ai-ai, ei ometi!

Põhikoolides antakse inimesele edaspidiseks väärtused ja võti hoiakuteks, kujundatakse õpiharjumused, õpetatakse õppima, avatakse loovuse kanalid ja õpitakse ka riigikeel selgeks. Kaotamata oma rahvuslikku identiteeti ja kultuuri. Aga see on tähtis. Mentaalselt ja riiklikult.

PÕLEVKIVI ON IDA-VIRUMAA SÜNONÜÜM ja ma ei pretendeeri siin originaalseid lahendusi pakkuma praegusele hädaorule, mis on seotud massilise töökohtade kadumisega. Peamine on eelnevas öeldud: panustame noortele!

Ent Euroopa raha õiglase ülemineku fondist on Ida-Virumaa õigusega endale teeninud. Loodame, et "õiglane" tähendab ka õiglaselt toimimist päris elus. IT- ja tehnoloogiasektor, taastuvenergia ja innovatsioon koos hea hariduse ja ettevõtlikkusega on Ida-Virumaa päästerõngad. Hala, minnalaskmine, lootus riigi almusele ja kõik-teised-on-süüdi-liiki kirumine on kõige eelneva vastand.