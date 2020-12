Ivan Sergejev: rohepööre on majanduse metamorfoos

Tee kliimaneutraalsuseni ei ole igal pool ühtlane. Arvestades sellega, et 2018. aasta seisuga on üle poole Eesti koguheitest tekkinud ühes regioonis − Ida-Virumaal − ning enamik sellest heitest pärineb meie energeetikasektorist, on mõistagi just Ida-Virumaa see piirkond, mis saab mõjutatud teel kliimaneutraalsuse poole kõige rohkem.

Selleks, et toetada majandust, inimesi ja keskkonda piirkondades, mida ootavad kliimaeesmärkide saavutamisega ees olulised sotsiaalmajanduslikud väljakutsed, on Euroopa Liidus loodud nn õiglase ülemineku fond. Eesti saab sellest fondist ligikaudu 340 miljonit eurot. Mõistagi ei ole toetuse maht võrreldes eesseisvate väljakutsetega suur, kuid see on siiski arvestatav, et tööd alustada. Tegelikult saab Eesti teiste Euroopa riikidega võrreldes ühe elaniku kohta kõige rohkem raha.

Praeguseks on selgunud ka 340 miljoni esialgne jagunemise ettepanek. Vabariigi valitsuse 3. detsembri otsuse järgi plaanitakse suunata lõviosa − 73% fondi mahust ehk kokku 248 miljonit eurot − ettevõtluse mitmekesistamisse ja nutikasse arengusse, sealhulgas 40 miljonit eurot ettevõtluse teadmusmahukuse tõstmisesse, 20 miljonit tugitegevustesse, 15 miljonit väikeettevõtluse toetamisse ning 143 miljonit eurot tööstusinvesteeringuteks. Siia lisanduksid tööjõu ettevalmistamiseks vajalikud toetused ühelt töökohalt teisele liikumiseks ning töötajate ümberõppeks.

Üleminekufondi teine suund näeb ette tegevused elukeskkonna parandamise ja sotsiaalse kaasatuse heaks, mis hõlmaks fondi vahenditest 27%. Ida-Virumaal suvel läbi viidud arvamuskorje ja avalike arutelude tulemused näitavad, et puhta ja nüüdisaegse elukeskkonna ootus on idavirulaste seas suur. Seetõttu plaanitakse loodus- ja elukeskkonna ning sotsiaalse sidususe parandamisse suunata üle 92 miljoni euro, sh 10 miljonit kaevandamisega seotud keskkonnaprobleemide lahendamiseks, 22 miljonit piirkondlike algatuste toetuseks, 43 miljonit sotsiaalse sidususe suurendamiseks, 12 miljonit kaugkütte lahti sidumiseks põlevkivist. Samuti nähakse ette 5 miljonit üleminekuga kaasnevat ühiskondlikku muutust toetavate sotsiaal- ja terviseteenuste arendamiseks.

Koostatud jaotusettepanek on lähtealus, alustamaks läbirääkimisi Euroopa Komisjoniga. Isegi kui protsessis selgub, et peame kaasama üleminekusse ka kõrvalasuvaid regioone, jääb õiglase ülemineku fondi toetuste põhifookus endiselt Ida-Virumaale, mis on üleminekust enim puudutatud piirkond.

Niisiis …

Vaadates maailma ajalugu, näeme, et iga uue eesmärgi püstitamine tähendab olemasolevate ressursside − kapitali, tööjõu, mõttejõu ümbersuunamist uue eesmärgi saavutamiseks. Seda näeme juba praegu, kus suuremad investeerimispangad, nagu BlackRock USAs jt, on teadlikult ja avalikult suunamas oma investeeringuid fossiilkütusevabadesse valdkondadesse. Seega ei ole rohepööre pelgalt millegi "kinnipanek" − see on ulatuslik ressursside ümber suunamine, majanduse metamorfoos ja uuenemine, mille eesmärk on uute tulevikukindlate (ettevõtlus)võimaluste leidmine.

Lõppkokkuvõttes, kliimaneutraalsuseni ei pea jõudma üksnes Ida-Virumaa, vaid kogu Eesti, mis tähendab, et meie õiglase ülemineku järel peavad samasuguse protsessi läbima ka kõik teised Eesti piirkonnad.

Seega peaksime hakkama õiglast üleminekut nägema mitte hüvitisena, vaid investeeringuna − see on meie eelisvõimalus arenguks. Ida-Virumaa on ajalooliselt olnud majanduse avant-garde − nüüd on võimalus see positsioon taastada.