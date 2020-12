Pilk Ida-Virumaa tulevikku

Tegelikkuses ei läinud kõik sugugi sama hästi, nagu tookord arvati. Maakonna senine põhiline majandusharu põlevkivitööstus on saanud kliimapoliitikaga arvatust rohkem pihta. Uusi ettevõtteid on asemele tulnud loodetust vähem. Turism ja logistika on saanud kannatada Euroopa Liidu ja Venemaa suhete jahenemise tõttu. Tööpuudus on veelgi enam kasvanud. Elanikke on jäänud kaheksa aastaga vähemaks ligikaudu 25 000 võrra ehk sama palju, kui on Sillamäe ja Jõhvi inimesi kokku.