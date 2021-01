Sohu minnakse vaikust kuulama ja end proovile panema

"Algusaegadega võrreldes on praegu sood ikka palju kättesaadavamad. Alustades sellest, et soodele pääseb paremini ligi − enam ei pea liinibussi peatusest kilomeetreid maha kõndima, et sooserva jõuda; nüüd saab busse tellida ja inimestel on rohkem autosid, millega kohale tulla," räägib ta.