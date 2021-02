Jõhvi kontserdimaja kevadhooaeg tuleb tihe

Kuidas Jõhvi kontserdimaja taaskäivitamine läheb?

Ettevaatlikult. Meie plaanid on ju pikalt ette tehtud ja kehtestatud piirangute tõttu on esinejad ikkagi ootel. Oleme tõstnud mitmeid projekte ringi lootuses, et küll see avanemine ikka ükskord tuleb.

Suur rõõm on alustada õigupoolest uut aastat 20. veebruaril just meie säravate noorte klassikatähtedega. Pianist Tähe-Lee Liiv oli telesaate eelmise hooaja võitja. Ta on laval koos Karl Tipiga, kes mängib saksofoni.

Klassikatähed tulevad sellel kevadel lausa kolme kontserdiga. Kõik toimuvad Mäetaguse mõisas ja just nädalavahetustel, et saaks teha toreda päeva perega. Mäetaguse mõis ise pakub selleks toredaid võimalusi.

Mitu korda jõuab kevadhooajal Jõhvi ka kontserdisari "Jazzical".

Jah. Kõigepealt 4. märtsil, kui Jõhvi kontserdimaja suures saalis on uue koosseisuga Kadri Voorand − meie enda särav džässitalent.

Märtsikuu ongi juba tihe. 8. märtsi tegime enda arvates väga nupukalt. Alvar Tiisleri kontsert on kaks ühes: mehed saavad tulla tuttavat spordireporterit kuulama ja teenivad ühtlasi naiste käest plusspunkte, et naistepäevaks on pilet olemas.

16. märtsil on meil üle pika aja teatrietendus: värske Gerda Kordemetsa lavastus "Professor sai värske õhu mürgituse" Ott Sepaga peaosas. Teatrit on lähiajal veel: 28. veebruaril tuleb Vene teater komöödiaga "Viimane korrus", kus mängivad koos Elina Purde ja Aleksandr Ivaskevitš.

17. märtsil on tulemas kontsert "Astor Piazzolla 100". Piazzolla on üks minu lemmikheliloojatest, kelle muusikat esitab hästi tore koosseis [ansambel Nortango − toim.].

Märtsikuu lõpetab 31. märtsil Georg Otsa kava, mida publik on kannatlikult oodanud, sest seda oleme pidanud ringi tõstma juba eelmisest kevadest saadik. Mati Turi on maailmas väga hinnatud tenor ja esitab Georg Otsa lugusid suure meisterlikkuse ning mõnuga. See on kindlasti üks hinge paitav kontsert.

Aprillis torkab silma mitu sündmust noortele.

Jah, 6. aprillil tuleb muusikaline noortelugu "Viimane ingel". See on selles mõttes erakordne lugu, et teksti on kirjutanud Indrek Hargla, kes on tuntud ajalooliste krimilugudega. Lavastab Üllar Saaremäe. Laval on Saara Pius ja Karl Robert Saaremäe koos Pärnu linnaorkestriga.

Järgmisel päeval tuleb kohe otsa meie esimene koostööprojekt Endla teatri ja Vaba Lavaga. Endla teatri taustajõud annavad teatrihuvilistest keskkoolinoortele mitmesuguseid töötube. Huvilised peavad endast ruttu märku andma, sest kohtade arv on piiratud.

Eesti Kontsert kutsub: L, 20. veebruaril kell 14.30 Mäetaguse mõisas kontserdisari "Klassikatähed" Tähe-Lee Liiv (klaver) Karl Tipp (saksofon) Lea Valiulina (klaver) N, 4. märtsil kell 19 Jõhvi kontserdimajas kontserdisari "Jazzical" Kadri Voorand Chamber Music Ensemble E, 8. märtsil kell 19 Jõhvi kontserdimaja kammersaalis Alvar Tiisler (bariton) Kadri Toomoja (klaver) P, 14. märtsil kell 14.30 Mäetaguse mõisas kontserdisari "Klassikatähed" Siret Sui (flööt) Mirjam Avango (klarnet) K, 17. märtsil kell 19 Jõhvi kontserdimajas "Piazzolla 100" Nortango: Johan Randvere (klaver) Kirill Ogorodnikov (kitarr) Momir Novakovic (bandoonium) Mari Poll (viiul) Heikko Remmel (kontrabass) K, 31. märtsil kell 19 Jõhvi kontserdimajas "Kummardus Georg Otsale" Mati Turi (tenor) Martti Raide (klaver)

