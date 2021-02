Teeme intervjuu Sillamäe terviserajal. Esiteks on Sillamäe sinu elukoht, teiseks on vähemalt selle uuringu järgi tervisespordiga tegelevate inimeste osakaal siin kõige kõrgem − 87 protsenti, jättes napilt Alutaguse ja Toila valla selja taha.

See on lihtsalt üks küsitlus. Ega seda osakaalu ei ole lihtne mõõta. Sest mida me mõõdame: kas seda, mitu tundi nädalas keegi jalutab, või seda, kes ennast sportlaseks peab?