Kreenholmi arendaja, osaühingu Narva Gate tegevjuht Jaanus Mikk ütles kohe, et konkurendid on küll tugevad, aga lõimumise ja geopoliitika seisukohast Kreenholmile vastast ei ole. Kreenholm on reaalselt koht, mida tuleb järele aidata, ja kõige lihtsam on tõuget anda riigil.