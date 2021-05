Ida-Virumaal võtab hoogu üles koroona uus laine

Märtsi keskpaigast mai alguseni kestnud kroonaviiruse taandumine on Ida-Virumaal läbi. Kui 1. maiks langeks haigestumus 100 000 elaniku kohta 534 peale, siis esmaspäeva hommikuks oli see kerkinud juba tasemele 619. Viimati oli see nii kõrge üle kahe nädala tagasi.

Ida-Virumaa on tõusnud taas ülekaalukalt suurima nakatumisega maakonnaks. Eesti keskmine viirusesse nakatumise suhtarv on peaaegu poole väiksem − 352.

Suurem osa viimase nädala jooksul haigestunutest elab Narvas, kus nakatumise suhtarv ulatus esmaspäeva hommikul juba 900 piirini. Selle lähedale on jõudnud ka naabruses asuv Narva-Jõesuu. Eesti keskmisest suurem on koroonahaigete osakaal ka Kohtla-Järvel − 602 − ja Jõhvis − 421. Erandolukorras on Ida-Virumaal Toila vald, kus ei olnud esmaspäevase seisuga ühtegi koroonahaiget.

Viimase ööpäeva jooksul kogu Eestis tuvastatud ligemale paarisajast uuest nakatunust olid 74 Ida-Virumaa ja neist omakorda 59 Narva elanikud. Kahe viimase nädala jooksul on koroonaviirus diagnoositud 472 narvalasel.

Terviseameti Virumaa regionaalosakonna juhataja Marje Muusikuse sõnul levib viirus Narvas põhiliselt töökohtade kaudu väga erinevas vanuses inimeste seas. "Praegu on tähtis seal levik pidama saada. Töökohtades tehakse päris palju teste, et õnnestuks haiged välja selgitada ja koju suunata," ütles ta, märkides aga, et varasema kogemuse põhjal järgneb töökolletele paratamatult nakatumiste kasv pereringis, kus on ka palju eakaid inimesi.

Muusikusele teeb muret, et eakate seas on Ida-Virumaal vaktsineeritus kõvasti madalam kui mujal Eestis. Kui Eestis keskmiselt oli suurimas riskirühmas ehk 70aastaste ja vanemate seas nädala alguses vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanute osakaal ligemale 64 protsenti, siis Ida-Virumaal vaid 37. "Tegelikult peaks suurem osa eakatest praeguseks juba vaktsineeritud olema. Halb on, et paljud vanemad inimesed haigestuvad raskelt ja satuvad ka haiglasse," ütles ta.