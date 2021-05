Narva volikogu juhtkond eitab EKRE fraktsiooni olemasolu

Narva linnavolikogu aseesimees, tsentristliku keskfraktsiooni liige Tarmo Tammiste sõnas, et ehkki juba märtsis teavitati fraktsiooni Kodulinn Narva ümbernimetamisest Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooniks, ei ole see tegelikult võimalik, kuna nimetatud fraktsiooni selleks ajaks enam ei eksisteerinudki.

Tammiste viitas Narva linnavolikogu töökorrale, milles on öeldud, et fraktsiooni võivad moodustada viis või enam linnavolikogu liiget.

Mägi, kes on elukutselt jurist, rõhutas vastuseks, et volikogu töökord ei näe ette fraktsiooni likvideerimist, isegi kui sinna on jäänud vähem kui viis liiget. "Kui nad oleksid tahtnud fraktsiooni tegevust säärasel vägivaldsel moel lõpetada, siis oleksid nad pidanud mulle selle kohta kirjaliku dokumendi esitama, kuid ma ei ole alates märtsikuust mitte ühtegi dokumenti saanud," märkis ta.

Ühtlasi kinnitas ta, et lähikuudel liitub nende fraktsiooniga veel mitu saadikut ning siis on neid kokku rohkem kui viis inimest.

Volikogu esimees Tatjana Stolfat tunnistas, et ühes kantseleiga pöördusid nad rahandusministeeriumi poole, et selles vaidlusaluses küsimuses nõu saada. Sealt tulnud vastuse valguses rääkiski volikogu aseesimees Tarmo Tammiste oma tegevuse de jure lõpetanud fraktsioonist.

Solfati meelest on normaalne, et Mägi oma veendumustele kindlaks jääb. Tema hinnangul ei ole nn EKRE fraktsiooni suhtes mingeid sundotsuseid rakendada tarvis, kuna igal inimesel, saadikul, on õigus nimetada ennast just nõnda, nagu ta ise tahab. "Lihtsalt linnavolikogu töös ei hakka sellist mõistet nagu EKRE fraktsioon figureerima," selgitas ta.