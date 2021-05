Taluperemehe Toomas Nõmmiste sõnul tuli kohale ligemale sada muusikahuvilist, kelle piletirahast läks 91 eurot vähiravifondile "Kingitud elu". Kehtivad piirangud lubavad praegu vabas õhus korraldada kuni 150 osalejaga üritusi tingimusel, et osalejad on hajutatud.

Nõmmisted on välja hüüdnud, et kavatsevad oma talu laval korraldada sel suvel 11 kontserti. Mai lõpus esineb lauljatar Kelli Uustani. Toomas Nõmmiste tunnistas, et hooaja esimese kontserdiga oli jooksmist palju ja nii kogunes tal päeva lõpuks ligemale 30 000 sammu.