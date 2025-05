Narva muuseumi juht võitleb Venemaa hübriidsõja eesliinil

Narva muuseumi juht Maria Smorževskihh-Smirnova ütleb, et temal ja Narva muuseumil on toetajaid oluliselt rohkem kui kritiseerijaid, kes on vabatahtlikult asunud Venemaa hübriidsõdalasteks.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik