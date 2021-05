Leppisime kokku, et korralduskulude katteks makstakse meile ligikaudu 150 eurot hüvitist. Selle raha plaanisin kulutada telefonikõnedele, transpordikuludeks, kantseleitarvetele ja muudele meie tegevusega seotud kaupadele. Ühegi erakonnaga liitumisest ega kellegi aitamisest juttu ei olnud. Meie noored huvituvad erisugustest poliitilistest jõududest, aga on ka poliitiliste parteide vastaseid. Mõned neist tahavad valla elus osaleda lihtsalt niisama, ilma igasuguse poliitilise tagamaata.

Meie tegevus pakub noortele huvi: nad on hakanud mõistma mõningaid valla juhtimise põhimõtteid ja saadikuühendustevahelisi suhteid. Meie algatused on huvitavad ja nõutud. Tänu sellele oleme ikka optimismiga tulevikku vaadanud.

Ent volikogus noorteparlamendi aktiivse tegevuse ja selleks eraldatud raha ümber puhkenud skandaal lausa šokeeris mind. Selgus, et noorteparlamendi üle ei oldagi rõõmsad. Poleks osanud ettegi kujutada, et saadikutele regulaarselt preemiateks makstavate tuhandete eurode taustal võiks paarisaja euro eraldamine meile tegevuskulude katteks saadikutes niivõrd närvilise reaktsiooni esile kutsuda.

Et Aleksei Naumkinit mitte alt vedada, nõudsin ma otsekohe minuga sõlmitud lepingu lõpetamist. Ma ei taha, et noorteparlamendi töö taastamise idee ümber punutaks intriige ja peetaks arveteklaarimisi, mis noorteparlamendi tegevust mitte kuidagi ei puuduta.

"Kui noortevolikogu ei ole, siis keda te esindate?"

Anastassia Gavrina sattus vallavolikogu noorsookomisjoni aprillikuisel istungil küsimuste rahe alla. Komisjoni liikmed püüdsid aru saada, millega ta oma ametis tegeleb.

Jelena Bezvoditskaja: Küsimus komisjoni liikmele Anastassia Gavrinale: töötad volikogu kantseleis, millega sa tegeled?

Anastassia Gavrina: Töötan töövõtulepingu alusel alates 8. märtsist. Olen loonud Facebooki lehekülje Jõhvi Noortevolikogu, tegelen noortega, praegu, arvestades olukorda riigis, e-kanalite kaudu. Postitan sinna Jõhvi uudiseid, aprillis plaanin hakata tegema koostööd koolidega.

Jelena Bezvoditskaja: Kas see on mingi grupp. Kui palju on aktiivseid kasutajaid?

Anastassia Gavrina: Leht Jõhvi Noortevolikogu. Pidevaid jälgijaid on 126. Leian, et seda on vähe, püüan suurendada.

Jelena Bezvoditskaja: Saan aru, et esimeseks ülesandeks oled seadnud vaadata, kuidas Facebooki leht Jõhvi Noortevolikogu töötab. Kes sulle selle ülesande andis?

Anastassia Gavrina: Ise tegin plaani. Et saaksin aktiivsemat osavõttu, edastan järgmisena koolidele teated.

Jelena Bezvoditskaja: Miks koolidega alustad alles aprillis, mitte märtsis?

Anastassia Gavrina: Märtsis analüüsisin, aprillis hakkan tegutsema aktiivsemalt.

Jelena Bezvoditskaja: Kui koolidega alustad aprillis, mais-juunis juba koolid lõpetavad, kas jõuad?

Anastassia Gavrina: Praegu on ülesanne kaasata ja teavitada noori, seda on võimalus teha Zoomi vahendusel.

Jelena Bezvoditskaja: Noortevolikogul on kinnitatud põhimäärus, kus on tegevused välja toodud.

Anastassia Gavrina: Tean ja olen sellega kursis.

Jelena Bezvoditskaja: Millised tegevused on veel plaanis?

Anastassia Gavrina: Olen suhelnud Sillamäe noorteorganisatsiooniga, plaanin nendega koostööd.

Jelena Bezvoditskaja: Millal hakkab siis tööle Jõhvi Noortevolikogu?

Anastassia Gavrina: Loodan, et septembris-oktoobris saab juba kontaktis töötama hakata.

Jelena Bezvoditskaja: Pole küll sinu lepinguga kursis ega tea sinu ülesandeid.

Anastassia Gavrina: Lepingus on kirjas, et koordineerin noortevolikogu tööd.

Jelena Bezvoditskaja: Noortevolikogu hakkab tööle alles sügisel. See on vallas raske teema, juba mitu aastat räägitakse, aga tegevust ei ole. Mida sa koordineerid?

Anastassia Gavrina: Alustasin märtsist, praeguseks oleks loonud Facebooki lehe.

Jelena Bezvoditskaja: Vallas on mitmeid spetsialiste, kes koordineerivad tööd noortega.

Tamara Luigas: Jõhvi Vallavolikogu on 22.08.2019 võtnud vastu määruse "Jõhvi valla noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus", mis ütleb, et noortevolikogu valivad Jõhvi õppeasutused, igast õppeasutusest 6 noort. Nii et praeguseks noortevolikogu Jõhvis ei ole.

Anastassia Gavrina: Sellega tegeles aktiivselt Jekaterina Vassiljeva [endine vallavolikogu aseesimees], valimisi pole toimunud.

Tamara Luigas: Valimised peab korraldama volikogu algatusel.

Anastassia Gavrina: Praegu toimubki suhtlus, eeltöö.

Tamara Luigas: Kui noortevolikogu ei ole, keda te siis esindate?

Triin Tarendi: Miks ei ole korraldatud sellele ametikohale konkurssi? Anastassia võiks end tutvustada.

Maire Lumiste (volikogu kantselei juhataja): Anastassia ei tööta vallavolikogu kantselei koosseisus, ta on tööl töövõtulepinguga (A. Gavrina − A. Naumkin) ja konkursi korraldamise kohustust sel juhul ei ole.

Anastassia Gavrina: Olen 23aastane, õpin noorsootöötajaks Narva kolledžis.

Jelena Bezvoditskaja: Võtame tänaseks selle teema kokku, kuna asi pole nagunii selge. Ootame maikuus Anastassialt põhjalikku informatsiooni tehtud tööst.

Triin Tarendi: Minu soovitus Anastassiale: enne kui hakata koostööd tegema Sillamäe noortega, teha koostööd Jõhvi noortekeskusega.

Anastassia Gavrina: Esitan mais ülevaate. Võib-olla oleks vaja siis kodulehte muuta ja teha näiteks leht Aktiivsed Jõhvi Noored?

Jelena Bezvoditskaja: Vallavalitsuses on töötajad, kes peavad tegelema noorsootööga, erinevate noorte gruppidega. Ütlesid, et Jekaterina töötas aktiivselt. Võib-olla siis suhtled temaga, et ei dubleeriks juba tehtud tegevusi.

Tamara Luigas: Soovitus Anastassiale: lugeda noortevolikogu moodustamise ja põhikirja määrus korralikult läbi.

Ilja Telnov: Kui noortevolikogu ei ole, kuidas sai siis kaks aastat tagasi publitseerida noortevolikogu tööd meedias, lisaks on ka vallavanema kommentaar?

Jelena Bezvoditskaja: Seda ei saa praeguse vallavanema käest küsida.