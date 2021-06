Jõhvi jääb reedest vallavanemata

Volikogu esimees Aleksei Naumkin keeldus hääletusele panemast ka fraktsiooni Jõhvi Eest esitatud eelnõu, mis nägi ette uue vallavanema ja vallavalitsuse liikmete valimise. Naumkin põhjendas seda asjaoluga, et uut vallavanemat ei saa valida, sest Konradil on kuni reedeni aega oma tagasiastumisavaldus tagasi võtta.

Senine opositsioon, kes tänu Martin Repinski häälele on saavutanud volikogus napi enamuse, jättis aga heaks kiitmata majandusaasta aruande, mis tähendab, et volikogu peab uuesti kokku tulema hiljemalt 30. juunil, kui on selle aruande esitamise viimane tähtaeg. See annab võimaluse ka hääletada volikogu esimehe Aleksei Naumkini tagandamise üle, sest sellekohase eelnõu andis senine opositsioon neljapäeval sisse.