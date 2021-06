Piiriületus Venemaaga on elavnemas

Juunikuu 21 esimese päevaga ületas Narva piiripunkti 25 000 inimest. See on viie tuhande võrra rohkem kui aprillis. Alates 21. juunist tohivad Eestisse tulla turistid ja seetõttu võib oodata lähikuudel veelgi suuremat piiriületuse voogu. Võrdluseks, koroonaeelsel ajal ulatus piiriületajate arv ühel tavalisel päeval 20 000 kanti, pühade ajal oli see veelgi suurem.