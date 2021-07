Maapõueteadustes käib praegu elu rohepöörde sildi all, kinnitab Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi projektijuht ja doktorant Vesta Kaljuste. "Oleme kokku leppinud CO2 emissiooni vähendamise ja taastuva energia kasutuselevõtu, aga kõik prognoosid näitavad paarikümne aasta jooksul olulist energiavajaduse kasvu. Päikese- ja tuuleenergiaparkide rajamiseks on vaja erinevaid metalle: nii levinumaid kui haruldasi. Ja jõuamegi maapõue juurde: kaevandamise aktuaalsus ja intensiivsus on taas päevakorda kerkimas," tõdeb Kaljuste.

Ta meenutab, kuidas 2000. aastate alguses hakati maailmas rääkima söeelektrijaamade sulgemisest ja söe kaevandamise lõpetamisest. "See on nüüd Euroopas suuresti tehtud ja minevik. Nüüd oleme sealmaal, kus üldine energia ja metallide vajaduse kasv tingib uue aja kaevanduste avamist."

Vesta Kaljuste meelest tuleb maavarade uurimises leida innovaatilisi lahendusi ja − mis kõige tähtsam − rääkida kohalikega, et saada nii-öelda sotsiaalne litsents kaevandamiseks. FOTO: Erakogu

Kaljuste sõnul ei piisa olemasolevatest avatud, kaevandatavatest varudest ka siis, kui ringmajandus toimiks 100% ning kõik metallid, mis vähegi saab, uuesti ümber töötataks ning kasutusse suunataks. "Ikka jääks pakkumine nõudlusele alla."

Räägi inimesega!

Tahaks ju uskuda, et nüüdseks on juba ammu kasutuses uued tehnoloogiad, mis võimaldavad maavarasid paremini uurida ja kaevandada. Kaljuste nõustub, et arengut on, kuid uute kaevanduste juures polegi enam probleemiks tehnika, vaid kohalik elanik, kes kardab oma kodukoha keskkonna pärast.

Vesta Kaljuste sõnul on Eestil siin tublisti arenguruumi. "Osalesin hiljuti veebi vahendusel paaril Euroopa seminaril, konverentsil. Eestist väljaspool on trend selline: maavarade uurimises tuleb leida innovaatilisi lahendusi, areneda ja − mis kõige tähtsam − rääkida kohalikega, et saada nii-öelda sotsiaalne litsents kaevandamiseks," räägib Kaljuste. "Meile on veel harjumatu teha midagi enamat, kui paragrahv nõuab, aga kindlasti tasub sellele mõelda. Inimeste hirme saab hajutada paremini, kui olla avatud, rääkida plaanidest ja näidata avatult oma majandustegevust."

Kaevur valges triiksärgis

Tulevikust rääkides mainib Vesta Kaljuste üha kasvavat automatiseeritust. "Automaatika pole kaevandamisel iseenesest väga uus lähenemine, aga tehnika muutub aina paremaks. Võrreldes ammuste aegadega ei ole kaevanduses kohapeal enam palju inimesi vaja. Kaevur pole tahmase nina ja mustade riietega, ta võib istuda, triiksärk seljas, valges ja puhta õhuga kontoris ning jälgida kaamera vahendusel, kuidas seadmed maa peal või all töötavad."

Uuem tehnoloogia tähendab Kaljuste sõnul tudengitele teistsuguseid teadmisi, kui tema omal ajal Tallinna Tehnikaülikoolis õppides sai. "Üliõpilased saavad harjutada simulatsioonide peal tehisintellektil töötavate seadmete juhtimist. Kaevandamine on tänapäeval üha rohkem füüsilise töö kõrval pigem arvutitöö."