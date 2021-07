Keskkonnaministri sõnul põlevkiviõlile suurlaevade kütusena häid alternatiive pole

Eesti Energia on tõepoolest öelnud, et nad oleksid valmis liikuma kiirema tempoga, kuid säilitatakse võimekus ja valmidus kasutada elektritootmiseks 2030. aastani põlevkiviõli tootmise kõrvalsaadusena tekkivat uttegaasi. See, kas nad suudavad tagada varustuskindluse aastaks 2025, sõltub eelkõige paarist projektist, mis on seotud Estlink 1 ja 2 ning gaasituru Balti riike ja Soomet hõlmava regionaalse väljaarendamisega. Oluline on ka see, kuidas edenevad nii Eesti Energia kui ka teised meretuuleparkide projektid.

Kindlasti ei saa me oma elektrivajaduses jääda sõltuma mõne naaber- või lähiriigi heast tahtest, see peab olema Eestis endal tagatud. Praegu tagab selle ainult põlevkivielekter.

Põlevkivikatelde töös hoidmine on olnud riigi strateegiline valik ja omaniku ootus. See tuleb tagada ning on Eesti Energia majandus- ja finantsplaani sisse arvestatud.

Eesti Energia kavatseb asendada põlevkivi esialgu jäätmepuiduga. Kui kliimasõbralik see asendus on?

Jäätmepuit on väheväärtuslik puidumaterjal, millele ei ole Eestis võimalik anda teistsugust lisandväärtust kui kütte ja energiana. Kui suudame jäätmepuitu küttes väärindada, siis on see kindlasti mõistlik.

Väärtusliku puidu hinnad on turul oluliselt kõrgemas klassis kui see, mida suudab Eesti Energia pakkuda. Majandusloogikast lähtudes ei jõua väärtuslik puit kindlasti nende kateldesse.

Jäätmepuit on küll üks võimalus, aga energiajulgeolekut ja varustuskindlust selle najale üles ei ehita.

Kust see kindel tulevikuenergia siis tuleb?

Eesti paiknemist arvestades hüdroelektrijaamu suuremal määral kasutusele võtta ei saa. Päikeseenergia tootmine on viimasel ajal väga jõuliselt arenenud, aga varustuskindluse mõttes näen suurt perspektiivi tuuleenergial, just meretuuleparkidel. Kui nendest projektidest, mis Eestis praegu planeerimisetapis on, kas või pooled valmis ehitatakse, suudaksime oma elektrivajaduse katta.

Tuuleenergia on end kliima kontekstis juba selgelt ära tõestanud, oluline on arendada salvestustehnoloogiaid.

Analüüsime valitsuse tasemel ka teisi alternatiivseid võimalusi, nii vesiniku- kui ka tuumaenergiat.

Praeguse elektritootmise tossavate korstnate kõrval tunduvad päikese- ja tuulepargid üsna kenad ja ohutud, ometi suur osa inimesi neid enda kodu lähedusse ei taha.

Meil ei ole täna taastuvenergias väga palju teisi alternatiive. Paratamatult tuleb jõuda konsensuseni ja minu meelest on neid võimalusi viimastel kuudel mereala planeeringute kaudu väga selgelt otsitud − on see siis kohaliku kogukonna, kalandusvaldkonna või merekaitsjate arvamus. Oluline on välja töötada taluvustasu mehhanism, et need omavalitsused, kuhu tuuleparke rajatakse, saaksid sellest ka kasu.

Kasvuhoonegaaside koguheide on Eestis jõudsalt vähenenud ja peab veel üksjagu vähenema. Teoreetiliselt võib selle ju ka peaaegu nullini viia, aga kusagil on mõistlikkuse piir. Kas teile ei tundu, et kliimaeesmärkideni tahetakse liiga jõuliselt jõuda majanduse ja töökohtade arvelt?

Võrreldes 1990. aasta heitekogustega, oleme juba saavutanud selle taseme, milleni oli plaanis jõuda aastaks 2030. Kahtlemata on aga vaja teha veel suuri samme ja mitte üksnes põlevkivisektoril, vaid ka muudes valdkondades, näiteks transpordis ja elamumajanduses. Oluline on hoida mõistlikku tasakaalu, et me ei teeks ühelegi sektorile liiga ega paneks ka Eesti konkurentsivõimet löögi alla.

Viimasel ajal on hakatud rääkima ka rohepöörde teisest küljest: et elektriautode süsinikujälg on arvatust kaks korda suurem, et tuule- ja päikesepargid mõjutavad maapinna temperatuuri- ja niiskusrežiimi, millel on omakorda mõju nii loodusele kui keskkonnale üldisemalt. Kas selliste mõjudega peaks kliimaneutraalsuse poole tormates ehk rohkem arvestama, neid rohkem uurima?