Ettevõtja Sulev Reelo: nii hullu seisu töötajate leidmisega pole varem olnud

Toila spaahotelli ning Jõhvi Wironia hotelli ja pubi omanike hulka kuuluva ning veisekasvatusega tegeleva Reelo sõnul on töötajate põuda ajutiselt leevendanud kooliõpilased. "Oleme nad lühikese ajaga välja õpetanud. Nad on tublid, tahavad midagi teha ja taskuraha teenida. Aga augusti keskpaigast on nad läinud," rääkis ta.