Ida-Virumaa üritused, 22.-29.07

KULTUUR

* Jõhvi muusikaväljakul (Pargi tn 40) Jõhvi ajaloofestival, mis on pühendatud Jõhvi taastava kogu tegevusele ja Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 30. aastapäevale. Kell 11 mäluretk "Jõhvi linn − 30 aastat tagasi" (giid Vallo Reimaa; algus Jõhvi Mihkli kiriku esisel platsil). Kell 12 ajaloofestivali ja ajaloomuuseumi rändnäituse "Tähelepanu! 1991! Start!" avamine. 12.15 interaktiivne programm "Nostalgine ajarännak". Kell 14 arutelu ja meenutused Jõhvi taastava kogu liikmete, ajakirjanike ja endise Ida-Viru maavanemaga. 15.30 dokumentaalfilmid Jõhvi kontserdimaja kammersaalis Jaak Eelmetsalt ja ERRi arhiivist.

* Rannapungerjal alates kella 16st Tuletorni kontsert: kell 16 Piip ja Tuut, 17.30 galakontsert "Mis värvi on armastus?" Uno Loobi auks, kell 19 Curly Strings, 20.45 Rita Ray, 22.30 Ewert & The Two Dragons.