Festivaliplats oli rahvast täis rohkem kui ühelgi eelneval 11 aastal. Publiku on ära võlunud Curly Strings. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Me oleme nii õnnelikud, et ei leia lihtsalt sõnu," rõõmustas laupäeval Rannapungerjale tulnud publiku üle Ida-Virumaalt pärit näitleja Guido Kangur, kes on koos oma perega juba 12 korda seal muusikafestivali korraldanud.