Esimesena istutas Endel Kaljuve 1984. aasta kevadel vastselt loodud Kõnnu dendroparki Alpi seedermännid. Need on juba aastakümneid käbisid kandnud ja pere käbiseemneid söönud. Nüüd on puud nii kõrgeks kasvanud, et ladvas kasvavaid käbisid ei saa enam kätte. Nendele, mis alla kukuvad, loota ei saa − oravad ja mänsakud jõuavad seemnetele enne jaole.