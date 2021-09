"Kui me ühiskonnana ütleme, et tahame midagi kaitsta, siis peame ka ühiskonnana selle eest vastutama ja maksma, mitte seda üksikisiku kanda jätma," arutleb Gunnar Lepasaar. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Tänavu parima metsamajandaja tiitli pälvinud Oonurme metsaomanik Gunnar Lepasaar on kasvatanud nii head metsad, et suur osa neist on lendoravale sobivate elupaikadena kaitse alla võetud.