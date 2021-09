"Isa ei öelnud midagi, lihtsalt nuttis ja kallistas hästi kõvasti," meenutab Pippi Lotta Enok hetke, mil sai Keenia pealinna staadionil vahetult pärast juunioride maailmameistrivõistluste hõbemedali võitmist kokku isa Teeduga. See medalivõit on tasu paljude aastate pingutuste, loobumiste ja mõõnade ületamise eest. Sel laupäeval lendab 19aastane Jõhvi neiu USAsse, kus asub õppima ja treenima Oklahoma ülikoolis. Et saada tulevikus veelgi paremaks.