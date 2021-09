"Põlevkivi asus siin 15-17 meetri sügavusel paekihtide all. Karjääri tehnoloogia on tegelikult ülimalt mastaapne pinnase liigutamine. Selleks, et põlevkivi pae alt kätte saada, tuleb paasi enne lõhata," räägib karjääri kõrgeima mäetipu otsas safarit korraldava firma Adrenaator juht ja giid Imre Poom, kes paneb samas ka tükikese põlevkivi välgumihklist põlema.

Lüganuse vallas asuvas Aidu karjääris on 30 kilomeetri ulatuses veekanaleid, kus vee sügavus ulatub 6-18 meetrini. Need kanalid on endised teed, mida mööda vedasid kallurid põlevkivi välja. Pärast kaevandamise lõpetamist ja pumpade seiskumist täitusid need veega.