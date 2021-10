Jõhvi kontserdimaja alustab muusikaliste perehommikute sarja

Ruslan Trochynskyi on klassikalise haridusega tromboonimängija ja laulja, kes on tuntud eelkõige eesti-ukraina folk-rokkansambli Svjata Vatra muusikuna.

Ruslan räägib, miks just selle rahva lugu on teda puudutanud, või on lauluvaliku taga hoopis seda varem esitanud artist. Laulude põhiteema on armastus, mis võib olla romantiline armuavaldus, aga ka igatsus kauge kodu ja kodumaa järele.