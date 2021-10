Esimest korda kohtun Hendrikuga mõned päevad enne 2017. aasta 1. septembrit, kui kirjutan lugu sellest, et sügisest asub Ida-Virumaal tööle neli uut programmi "Noored kooli" õpetajat, keda ühendab soov töötada seal, kus neid on kõige rohkem vaja.

Saan teada, et Hendrik on pärit Tartust, tal on Tartu ülikooli bakalaureusekraad riigiteadustes ja unistuseks diplomaatiline karjäär, mille ta nooruse tõttu siiski kaugemasse tulevikku lükkab. Enne seda on ta valmis end õpetajana proovile panema.