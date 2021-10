Kolpakovi esimene näitus oli 1981. aastal samuti põlevkivimuuseumis, ainult et toona paiknes muuseum ise teises kohas.

Iga oma tööga püüab Kolpakov edasi anda tükikese oma lakkamatust kunstikirest, mis on teda vallanud juba neli aastakümmet. Eri aastatel ja eri stiilides valminud maastikud, natüürmordid ja temaatilised maalid kirjeldavadki autori aastakümnetepikkusi loomingulisi otsinguid. Mõned tema tööd on valminud kerge vaevaga ja kiirelt, teised vaevaliselt ja kaua. Sajad tema tööd on tallel eri riikides ja linnades, muuseumides ja erakogudes.