Näed, kuidas osa haigeid tuleb osakonda veel omal jalal, aga saturatsioon ehk hapnikupuudus hakkab kurja viirusega kiiresti süvenema. Oled käinud haigeid keeramas, et neil kõhuli veidigi kergem hingata oleks. Oled kogu öö jooksul käinud haigele hapnikumaski ette sättimas, kuna ta seda meeltesegaduses ikka ja jälle püüab eest ära võtta. Aga hommikuks on nad igaveseks läinud... "Seda tuleb siin osakonnas üha sagedamini ette. Vahel tuleb pisar silma, vahel näen neid haigeid ka unes," tunnistab Solodova.

38 koroonasurma ühes osakonnas

Ida-Viru keskhaigla ühekorruselises V-korpuses on 14 koroonahaigete voodikohta. Need kõik on enamasti täis. Nakkushaiguste raviks kõige paremate tingimustega osakonnas on viimase poolteise aasta jooksul olnud vaid üks päev, mil seal polnud ühtegi koroonahaiget. Kelle seisund paraneb, läheb taastusravile haigla teistesse osakondadesse. Novembri alguseks oli 38 haiget sel aastal selles väikses osakonnas surnud.

Koroonaeitajate ja vaktsiinipõlgajatega enam vaielda ei jaksa Jana Vassiljeva sõnul aitaks vaktsineerimine säästa elusid ja tervist. FOTO: Mihhail Tammearu Õendusjuht Jana Vassiljeva tunnistab, et ei jaksa enam vaielda nendega, kes usuvad, et COVID-19 on üks suur jama või mingi vandenõu. "Ma keeran lihtsalt ringi ja lähen ära. See on kaitserefleks, et mitte minna hulluks. Olen mõistnud, et osale sellistele vastutustundetutele inimestele ei mõju midagi. Elagu, kes tahab, siis pealegi selle teadmisega. See on nende endi valik, aga nad võiksid arvestada, et sellise käitumise ja mõtteviisiga seavad nad ohtu veel paljude inimeste elu ja tervise," sõnas ta.

Respiratoorsete infektsioonhaiguste osakonna õendusjuht Jana Vassiljeva on selles osakonnas töötanud üle 20 aasta ja ütleb, et nii ränka aega pole varem olnud. Ta märgib, et kui varem jõudsid nende osakonda põhiliselt eakamad inimesed, siis nüüd satub sinna ka noorukeid ja isegi lapsi. "Praegu on haigus agressiivsem ja nõuab pikemat ravi kui varem," ütleb Vassiljeva.

Ta sõnab, et osakonna ligemale 30 töötajale on viimased poolteist aastat olnud kurnavad. Alguses oli palju hirme seoses sellega, et keegi ei teadnud täpsemalt, kuidas viirus levib ja edasi kandub, kuidas ennast kõige paremini kaitsta. Kilest kaitserõivastes töö nii-öelda punases tsoonis haigetega otseselt kokku puutudes on ränk nii füüsiliselt kui ka moraalselt, sest pead pidevalt ettevaatlik olema.

Patsientidega on tegemist palju. Hapnikupuudus mõjutab ka aju tegevust, tekivad paanikahood. Lisatähelepanu nõuavad hooldekodudest tulevad dementsed patsiendid. Osakonda jõuavad ka kaasuvate haigustega koroonasse nakatunud, kes kannatavad ka muudest haigustest tulenevate valude käes. "Siin osakonnas töötades peab olema igas mõttes tugev, suure empaatiavõimega ja ka julge. Juhuslikud inimesed siia pidama ei jää," ütleb Vassiljeva.