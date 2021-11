VIDEO ⟩ Kohtla-Järve uueks linnapeaks sai parteitu Toomas Nael

Viimased kuus aastat Kohtla-Järve linnapea olnud keskerakondlane Ljudmila Jantšenko ei kandideerinud. Ta sai kohalikel valimistel vaid 93 häält ega pääsenud volikogusse. Reformierakonna saadikud kinnitasid, et nende koalitsiooni mineku üheks tingimuseks on, et Jantšenko ei kandideeri enam linnapeaks.