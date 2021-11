Sillamäel elav 42aastane mees aga teatas, et 12. novembril helistati talle võõralt telefoninumbrilt, tutvustati ennast Swedbanki töötajana ning paluti turvalisuse tagamise ettekäändel sisestada arvutisse Smart-ID koodid. Hiljem avastas mees, et tema nimele on vormistatud kiirlaen ja tema pangakontolt on tehtud ülekanded. Kahju on kokku 4390 eurot.