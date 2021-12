IDA-VIRUMAA SÜNDMUSED 2022. AASTA TALVEL JA KEVADEL

"Torm ja tung". Keelpillikvartett M4gnet

Ballett "Luikede järv"

Valeri Meladze uus kava "Vaba lend"

Venemaa poptähe Valeri Meladze Jõhvi kontserdi aeg on piirangute tõttu samuti korduvalt edasi lükkunud. Nüüd on uus katse.

"Klassikatähed 2020": Triinu Piirsalu

Eesti rahvusmeeskoor

Kannatusaja responsooriumid on läbi aegade inspireerinud heliloojaid − need emotsionaalsed tekstid võimaldavad Kristuse kannatusi peaaegu et isiklikult läbi elada. Meile avanevad eri ajastud ja vaatenurgad ning suured kontrastid.

APRILL

"Bachiga kosmoses"

Lihavõtteturg

Muusikaline noortelavastus "Jõud"

MAI

Comedy Estonia: Ari Matti Mustoneni "Flamingo"

"Flamingo" on show, mida Ari Matti Mustonen on üles ehitanud kaks aastat. "See on kaugelt kõige räpasem, higisem ja tulisem tund, mis ma kunagi kirjutanud olen," ütleb ta ise.