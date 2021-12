Ida-Virumaal on käsil loomeklastri loomine. Miks on vaja loovat majandust ja loovaid ettevõtteid ka meie regiooni?

Tartus ja Tallinnas on juba kümme aastat tegutsenud loomemajanduskeskused ja -inkubaatorid, mille töö tulemusena on ühelt poolt muutunud põnevamaks linnaruum. Head näited on Telliskivi loomelinnak Tallinnas ja Aparaaditehas Tartus.

Filmitegijad on avastanud Ida-Virumaa

Tekkinud on esimesed edulood, kus Eesti loovad ettevõtjad on jõudnud edukalt rahvusvahelistele messidele ja müüvad oma tooteid üle maailma. Viimane aeg on, et ka Ida-Virumaa stardiks teistele regioonidele järele, sest reaalne huvi meie regiooni vastu on selgelt kasvamas!

Piia Tamm. FOTO: Matti Kämärä 3 MÕTET Filmitootjad avastavad iga aastaga aina rohkem võtete paigana Ida-Viru maakonda ning otsivad siinseid aktiivseid ja usaldusväärseid kohalikke koostööpartnereid.

Ida-Virumaal on peidus nii põnevat kultuuripärandit kui ka mitmesuguste oskustega kuldsete kätega inimesi.

Üks Ida-Viru loomeklastri eesmärke on leida üles maakonna loovad inimesed ja ettevõtted ning saada omavahel tuttavaks, et muutuda üheskoos paremini nähtavaks.

Tänu Viru filmifondile on Ida-Virumaale jõudnud mitmete rahvusvahelise koostööna valminud filmide võttegrupid. Olgu näiteks hiljuti linastunud põnevik "Omerta 6/12" või 2022. aastal vaatajate ette jõudvad mängufilmid "Apteeker Melchior" ja "Erik Kivisüda".

Maakonda on võttepaigana avastanud ka noorema põlvkonna filmitegijad, kes loovad kiiremaid ja nüüdisaegsemaid lühiformaate. Heaks näiteks on Narvas filmitud ja Viru filmifondi toetatud Nublu ja Gameboy Tetrise ühislugu "Für Oksana", mis rahva seas edukalt lendu läinud fraasiga "Privet, gorod Narva!". Ainuüksi Youtube'i kanalis on seda Narvas üles võetud muusikavideot vaadatud ja kuulatud üle 6 miljoni korra!

Narvas üles võetud muusikavideot "Für Oksana" on Youtube'is vaadatud juba üle 6 miljoni korra. FOTO: Erakogu

Järgmised edulood ootavad ju loomist ja tootmist. Detsembri lõpus on Ida-Virumaale tulemas uus võttegrupp järgmist muusikavideot tegema, et luua selle abil uut rahvusvahelist kultuurisilda.

Filmitootjad avastavad iga aastaga võtete paigana aina rohkem Ida-Viru maakonda ning otsivad siinseid aktiivseid ja usaldusväärseid kohalikke koostööpartnereid. Kiiresti arenev filmi- ja audiovisuaalne tootmine vajab lähimatel aastatel kvaliteetseid taustajõude ning Ida-Virumaa ettevõtted ja inimesed võiksid siin olla võimalikud partnerid.

Loovad inimesed saavad ettevõtluseks tuge

Meil on maakonnas professionaale, kes on oma valdkonnas juba praegu edukad väikeettevõtjad, nagu pitsimeister Olga Kublitskaja, kunstnik Eduard Zentšik, Purtse vineerikoda, Varja külas tegutsev rõivaste tootmise ettevõte Tallinn Dolls ja mitmed teised. Aga arvestades Ida-Virumaa rahvaarvu, võiks neid olla palju rohkem.

Meie maakonnas on peidus nii põnevat kultuuripärandit kui ka mitmesuguste oskustega kuldsete kätega inimesi nii nooremas kui vanemas põlvkonnas. Nad vajavad julgustust ja usku, et hakata ise ettevõtjaks ning teha põnevaid asju just siin Ida-Virumaal! Kui ei julge üksi hakata ettevõtjaks, siis tee seda koos sõprade või perega!

Nii Eestis kui ka Skandinaavias on väga häid näiteid selle kohta, kuidas väikeettevõttest võib saada ka rahvusvaheline edulugu. Näiteks Fiskars oli alguses üks väike Soome pereettevõte, kes alustas kääride tootmisega. Peamine ja oluline on alustada!

Ida-Viru ettevõtluskeskus pakub ka alustavale ettevõtjale nõustamisteenust nii Jõhvis kui Narvas, kuhu saad tulla just oma ideega, et seda arendada ja saada tuge, kuidas hakata ettevõtjaks. Üks Ida-Viru loomeklastri eesmärke on leida üles meie maakonnas loovad inimesed ja ettevõtted ning saada omavahel tuttavaks, et muutuda üheskoos paremini nähtavaks. Sellekohane info hakkab edaspidi kogunema loomeklaster.ee juurde ja oleme leitavad ka sotsiaalmeedias: FB/ida-viru loomeklaster.