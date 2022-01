Ida-Virumaa elanikule on tähtis eelkõige arstiabi kättesaadavus. Esmajoones saab abi perearsti juurest ehk esmatasandi tervishoiuteenuse kaudu, mille olulised osad on peale terviseprobleemide lahendamise ka tervise edendamine ja haiguste ennetamine, abi koordineerimine ning erisuguste teenuste seostamine.

On tähelepanuväärne, et Ida-Viru linnades on tekkinud suurepärased tervisekeskused, mis püüavad ühise katuse alla hõlmata mitmesuguseid ravi- ja kaasnevaid tervishoiuteenuseid. Siin on nii riigipoolse rahastusega teenuseid kui ka teenuseid, mida osutatakse kooskõlas vabaturumajanduse reeglitega.

Ida-Virumaal on praegu juba väga erisuguseid meditsiiniteenuse pakkujaid, on oodata suuremaid ettevõtteid ning konkurents saab olema väga tihe.

Kas järgmine samm on lisaraviteenuste osutamine kaubanduskeskustes?

Püüame anda patsiendile parimat ravi meie piirkonnas ning kaasata oma ala parimaid spetsialiste.

Vaadates Eesti suuremates keskustes toimuvat, on selge, et vaba turu areng saab olema lähiaastatel tormiline. Nõudlus tervishoiuteenuste kättesaadavuse järele on tekitanud väga erisuguse suunitlusega pakkumisi.

Inimestel on tekkinud võimalus valida, kuhu ja millise arsti vastuvõtule minna, ning kui aega oodata pole, siis valida tasulise vastuvõtu. Ida-Virumaal on praegu juba väga erisuguseid teenusepakkujaid, on oodata suuremaid ettevõtteid ning konkurents saab olema väga tihe.

Koroonapandeemia on meie ühiskonnas kaasa toonud ka positiivseid mõttemuutusi. Vaktsineerimise ja testimise läbiviimiseks on paljud tervishoiuteenuste pakkujad suundunud oma kliente otsima kaubanduskeskustesse ning kaasanud mobiilseid ravikabinette.

Milline tulevik on kaubanduskeskustel, kus praegu töötavad apteegid, optikapoed ja vaktsineerimiskeskused? Kas järgmine samm on lisaraviteenuste osutamine kaubanduskeskustes? Kõik see selgub juba lähitulevikus ning ootame arenguid põnevusega.

Tulles tagasi esmatasandi tervishoiu juurde, siis sellega on tihedalt seotud haiglad, mis osutavad eriarstiabiteenuseid. Valitsuse kehtestatud tervishoiuteenuste ühtlase kättesaadavuse tagamiseks on kehtestatud haiglavõrgu arengukava (HVA) haiglate loetelu ning vajalikud investeeringud haiglate loetelus nimetatud haiglate ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks. HVA haiglatele on tervise- ja tööministri määrusega "Haigla liikide nõuded" pandud kohustused tagada tervishoiuteenuste pakkumine kindlal tasemel ja kindlatel erialadel. Määratud on ka ööpäevaringse meditsiiniteenistuse valmisoleku nõuded.

Ida-Virumaal on kaks HVA haiglat − Ida-Viru keskhaigla ja Narva haigla −, mis osutavad kohustuslikke raviteenuseid ning ka lisaravi. Teenuste osutamise eest tasub suures osas haigekassa. Igal haiglal on oma arengukava, mida rahastamise võimaluse korral ka ellu viiakse. Funktsionaalselt oleme üksteisega omavahel seotud ning regionaalseks keskuseks on meile Tartu ülikooli kliinikum.

Ida-Viru keskhaiglal täitus sel aastal 18 aastat tegutsemist ning meil on hea meel, et haigla asutamisel Kohtla-Järve linna poolt tehtud kavad hakkavad järk-järgult teoks saama. Suur on olnud riigi toetus ning võimalik on olnud kaasata Euroopa Liidu arengufondi raha.