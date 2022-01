Caroline ja Narva. Sel hooajal on need kaks nime tihedasti koos olnud, sest laevaliikluse käivitamine Narva ja Narva-Jõesuu vahel on paljude maakonna külaliste ja ka kohalike elanike südamesse läinud.

Kahekümne aasta eest Hollandis ehitatud mootorlaev Caroline võtab peale 180 reisijat. Esimesel hooajal olid laevareisid huvilisi täis.

Ka uuele hooajale vaatab Kaspar Eisel vastu lootusrikkalt, sest Eestis ja maailmas on veel palju inimesi, kes pole romantilist jõeretke Euroopa Liidu piirijõel kogenud.

Tükike nostalgiat

Kaspar Eiseli sõnul olid väga populaarsed laevasõidud, kus Narva populaarseim poliitik Katri Raik võttis giidi rolli.

"Sain olla turismi vabatahtlik ja kutsun üles teisigi Ida-Virumaa patrioote oma panust andma," ütles Narva linnapea Katri Raik, kes tegi igal suvisel nädalavahetusel ühe tasuta ekskursiooni. "Rääkisin kahes keeles Narva ja Narva-Jõesuu ajaloost ning sellest, millist rolli Narva jõgi on mänginud selle piirkonna arengus eri perioodidel. See oli väga lahe kogemus."

Katri Raik koges, et võimalus sõita mööda Euroopa Liidu välispiiri pakub suurt elamust turistidele ja tükikest nostalgiat kohalikele inimestele. Näiteks jäi talle eredalt meelde kohalik paar, kes oli kohtunud tol ajal sõitnud jõetrammil 1969. aastal ja tuli nüüd Caroline´ile oma pulma-aastapäeva tähistama.

"Me kõik ootame aina rohkem positiivseid emotsioone. Kui turismil õnnestub kinkida ilusaid hetki mitte ainult kaugelt tulnud inimestele, vaid ka omadele, on turismiaasta eriti hästi korda läinud. Turism on Narva arengule väga oluline ja linna seisukohalt ma ei näe muud võimalust, kui et igal aastal peab juurde tulema mingisugune rosin nagu tänavu jõetramm, mis inimesi taas Narva tooks."

Tegi südame soojaks

Kaspar Eisel ütles, et temalgi tegi südame soojaks suhtlemine Narva eakatega, kes meenutasid seda, kuidas nad omal ajal laeval klassiekskursioonil käisid või pulmi pidasid. "Järgmist hooaega alustame kindlasti varem, mitte keset suve. Tulemas on ka audiogiidid."