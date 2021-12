Andres ütles, et talle on huvitav nii programmeerimine kui päästjatöö ning kunagi tuleb teha valik ühe või teise töö kasuks. "Seda, kummale poole otsus kaldub, pole ma veel otsustanud."

Kas programmeerimises ja päästjatöös on midagi sarnast? "Mõlemas on väga oluline meeskonnatöö, oskus arvestada teistega, kohaneda ja näha suuremat pilti."

"Ida-Virumaal on kooli mõju suurem kui Tallinnas või Tartus" FOTO: Matti Kämärä Jõhvi tehnoloogiakooli kaasjuht Karin Künnapas: "Kood/Jõhvi on uutmoodi programmeerimiskool, mis töötab ilma õpetajateta ja klassitundideta ning on avatud kõigile täiskasvanutele, kes on omandanud vähemalt põhihariduse. Alates esimesest päevast hakkavad meie õppijad praktiliselt programmeerima ehk erinevaid ülesandeid lahendama ja selle kaudu õpivad nad programmeerimiskeeli. Meie eesmärk on olnud algusest peale kaasata ka ettevõtjaid, et saaksime oma programmi arendada ja olla kindlad: meie õppijad saavad koolist kaasa oskused, mida on tööturul vaja. Kood/Jõhvile panid aluse kaheksa Eesti idufirmade maastikul väga tuntud eestlast. Miks me tegime selle kooli Jõhvi? Arvan, et kooli mõju siinsele piirkonnale on palju suurem, kui oleks ühel uuel koolil Tallinnas või Tartus."

Sillamäe hakkas meeldima

Kätlin Krabbi (22) tuli koodikooli õppima Tartust ja pühendub praegu sada protsenti õppimisele. "Ma ei pea tööl käima, kuna tehnoloogiakoolis õppimine ja elamine on tasuta ning mind toetavad ka vanemad."

Infotehnoloogiapisiku ja esimese kogemuse sai Kätlin Jaan Poska gümnaasiumi valikainetest. "Nägin, et sujub väga hästi ja see on põnev." Eduelamuse sai ta ka siis, kui osales meeskonnas, kelle ehitatud lahingurobot võitis AHHAA robolahingu.

Eelmised kaks aastat õppis Kätlin Tartu ülikoolis infotehnoloogiat. Ta otsustas proovida, kuidas sobib õppimine uudses programmeerimiskoolis.

"Algul olid mul väga suured kõhklused, kas ma hakkaksin Ida-Virumaal koolis käima, kui kogu elu on Tartus. Aga kolmenädalase testperioodi järel hakkas mulle esiteks Sillamäe meeldima − see on väga ilus koht. Ja teiseks on võimalik iga kell kodus käia, keegi ei hoia mind siin kinni."

Pigem eelistab Kätlin ise suure osa ajast koolis kohapeal olla. "Tunnen, et siin on rohkem motivatsiooni. Tänu sellele, et on töökeskkond ja inimesed ümberringi, kes samal ajal koodivad. Kuna mul on põhi all, siis tundub, et mul on mingil määral praegu kergem kui neil, kel puudub varasemast igasugune kogemus. Ma lähen kiiremini edasi."