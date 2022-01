Jõhvi keskraamatukogu korraldab Mihkli kirikus häppeningi

Jõhvi keskraamatukogu korraldab ühislugemise üldsegi mitte raamatukogus, vaid Jõhvi kõige väärikamas ja vanemas hoones − Jõhvi Mihkli kirikus. "See on esimene kord, kus Jõhvi Mihkli kiriku koguduse õpetaja Peeter Kaldur loeb kantslist ette mitte piiblit, vaid juturaamatut," nentis Linnard. "Seda võib pidada omamoodi häppeningiks, millele annavad vunki juurde Jõhvi bigbändi dirigent Raivo Kallas ja susafonimäng. Nii et kõik, kel töö võimaldab, on 12. jaanuaril kella 12.12ks kirikusse oodatud."