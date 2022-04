COVID vähendas armukadedustülisid

Gardi Anderson ütleb, et viimasel aastal üha sagenenud rahvusvahelised telefonikelmused on prokuratuurile suureks mureks, sest kelmidele jälile jõudmine ja raha kättesaamine on ülimalt keeruline.

Kas sõda Ukrainas ja koroonapandeemia on mõjutanud kuritegevust Ida-Virumaal? Politsei kinnitusel on sõja ajal kummalisel kombel meie kuritegevuse tase kolinal kukkunud. Viru ringkonnaprokuratuuri juht Gardi Anderson kinnitab, et ka koroonapandeemia on vähendanud tänavakuritegevust ning ehk armukadedusest tekkivaid peretülisidki ära hoidnud.