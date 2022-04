Sugulaste kasuahnus päädis testamendi võltsimise ja tapmisega

Alutaguse vallas Jõuga külas mullu hingedepäeval kadunud Maie Säär käis sugulastega kohut, kuna leidis, et need võltsisid tema ema testamenti. Kui kohus tuvastas, et testament polegi õige, läks mööda mõni aasta ja nüüd on need, keda Maie võltsimises süüdistas, peamised kahtlusalused Maie tapmise loos.