Tiibvarjuga rängalt kukkunud Aare Rebban: ma ei pääsenud selleks, et elu mööda lasta

Rebban tõdeb, et kukkumise raputus oli ikka nii tugev, et mäluga on probleeme, mõned asjad võivad väga kergesti meelest minna. "Varem juhtus, et lähed teise tuppa ja unustad, mille järele tulid, aga siis lähed tagasi ja tuleb meelde. Nüüd tuleb mitu korda nende tubade vahet käia, enne kui meelde tuleb. Võlgu anda või ise võtta ei julgeks praegu enam samuti - läheb ju meelest, kui palju. Nii, et finantsiliselt olen nüüd konservatiivsem," muigab ta.

Aprillist saati on ta ka autoga sõitnud, aga mitte pikki vahemaid, vaid ainult Jõhvis ja selle lähiümbruses. "Maanteel on kiirused suuremad. Sinna praegu ei kipu. Fooride tagant hakkan liikuma rahulikumalt. Õnneks ei ole meil Tallinn, kus peab ristmikul kiiresti paigalt sööstma. Jõhvi on liikluse mõttes väga mõnus linn," ütleb ta.

Rebban on tähele pannud, et kui muidu on palju tagantjärele tarku, siis ta on viimasel ajal puutunud kokku ka ette tarkadega. "Need ütlevad, et kui praegu väga kõvasti ei valuta, siis küll hiljem, kui vanaks jään, saan veel õiget valu tunda," sõnab ta.

Ta ise usub, et pigem annavad valud aja jooksul järele. "Aga on, nagu on. Kõik, mis on juhtunud pärast 26. jaanuari pärastlõunat, on ainult positiivne. Mul on läinud kadestamisväärselt väga hästi," ütleb ta.