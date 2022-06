Kauksi ranna festivalil esitavad muusikat Kohtla-Järve koolivennad Raul Saaremets ja Janek Murd

Harva üles astuv legendaarne bänd Röövel Ööbik esitleb nii uut kui ka vanemat materjali. Üle 35 aasta tegutsenud ansamblis algusaegadest saati toimetanud Saaremets on koos Ivar Murdiga ka kuuendat korda toimuva festivali "Mägede hääl" korraldaja. Nad koos on pälvinud selle festivali eest ka Ida-Virumaa aasta tegija tiitli.

Kohtla-Järvel kooli läinud, aga hiljem perega Narva-Jõesuusse kolinud Janek Murdi nimetas Postimehe kultuuriajakirjanik Janar Ala Eesti muusikas üheks neist, kellel on anne luua meloodiat. "Ega neid palju ole," tõdes Ala. Ta kirjutas 2021. aastal ilmunud Janek Murdi neljanda sooloplaadi "Viiv" puhul, et Murd on indie rock´i ja alternatiivse elektroonilise popi taustaga, aga liigub nüüd järjest rohkem kuhugi nüüdisklassika poole. Murd on loonud heli filmidele, kuuldemängudele, reklaamidele ja telesaadetele ning muu hulgas ka "Aktuaalse kaamera" helikõlle.