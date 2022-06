Kõik need tsässonad ise valmis teinud Setomaa liidu juht Margus Timmo rääkis, et postitsässonad asusid vanasti teede ääres ja olid mõeldud eelkõige teekäijatele ja ränduritele. "Valisime pühaku Nikolai Tšudotvoretsi, kes on rändurite pühak. Me kõik oleme oma eluteel rännakul ja ta toetab siin inimesi, kes jõuavad oma elus ühest etapist teise."