Ida-Virumaa suve ja sügise sündmused 2022

JUULI

Alternatiivse muusika festival Peipsi ääres Kauksis. Esinejate seas on tänavu Chillera, maNnAmUsiC, Valentina Goncharova, Vera Vice, KEETAI, Janek Murd, Siemens Nokia ja paljud teised.

Suvemuusika festival "7 linna muusika"

1.-9. juulini Ida-Virumaa eri paikades.

Festivali algne idee − seitse päeva, seitse kontserti, seitse linna − on aegade jooksul täienenud ning sellest on kujunenud suursündmus Ida-Virumaa põnevates kontserdipaikades. Oodatud suvine kergemuusikafestival kulgeb mõnusalt eri žanrides, klassikast estraadini ja bluusist folgini, ning haarab kogu maakonda. Tänavune festival on mitmetähendusliku sõnumiga "Muusika ei vaiki".

Noorkuu

1. juulil kell 19 Saka mõisa suvelaval.

Kavas on Jaan Tätte, Tõnis Mägi, ansamblite The Queen ja The Bee Gees lood, aga ka ansambli enda originaallooming.

Shabat Quartet

2. juulil kell 17 Kohtla-Järve kultuurikeskuses.

Hedvig Hanson. Foto: KASPER MÄE / Scanpix

Hedvig Hansoni trio

2. juulil kell 19 Toila Valgevilla siseõues.

Öökino

2. juulil kell 21 Oru pargis Toila Pargi kohviku vastas rohealal.

Jaan Tätte

3. juulil kell 12 Sonda kõlakojas.

Valter Soosalu (harpejji, klaver, laul)

3. juulil kell 15 Illuka kirikus.

Voldemar Kuslap ja Gerli Padar

3. juulil kell 17 Toila laululaval.

Nostalgiline kontsert "Horoskoobi" lauludega.

Virgo Veldi (saksofon) ja Mihkel Mattisen (klaver)

5. juulil kell 19 Jõhvi kontserdimajas.

Hanna-Liina Võsa ja Jakko Maltis

6. juulil kell 19 Toila SPA restoranis.

Kavas "Estraad meis elab!" kõlab estraadiklassika.

Birgit Sarrap ja Mihkel Mattisen

7. juulil kell 19 Tulivee rannarestoranis.

Lõõtsavägilased

8. juulil kell 19 Eesti kaevandusmuuseumis.

Carlos Ukareda ja Raul Ukareda

9. juulil kell 16 Narva Joaoru rannahoones.

Carlos Ukareda on noor laulja, kitarrist ja laulukirjutaja ning saatesarja ,,Eesti otsib superstaari" finalist.