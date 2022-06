Jaagup Kreem: "Ida-Virumaa tuleb tagasi võimsamana kui kunagi varem"

Kui eelmisel aastal võtsid "Kurvist kurvi" saatejuhid Jaagup Kreem ja Arlet Palmiste ette reisi Tartust Tallinna, siis sel hooajal viib elamusterohke teekond Ida-Virumaalt pealinna. Teel põikab saatemeeskond sisse paljudesse valdadesse, kus tutvub toredate inimeste ja põnevate vaatamisväärsustega.

Jaagup Kreem kinnitas, et tuleks oma perega kõikidesse käidud kohtadesse tagasi. "Kindlasti Oru parki, mis on nii hoolitsetud ja ilus! Olen muidugi Toilas päris mitu korda varemgi käinud ja alati ahhetanud," rääkis tuntud rokkar.

"Olen Toila Oru pargis päris mitu korda varemgi käinud ja alati ahhetanud," tunnistas Jaagup Kreem. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

Turvaline ja hoolitsetud

Saatejuhid tegid pargi lossiaias läbi ka virtuaaltuuri "VR Toila 1938" ja said aimu, kus hävinud loss asus ja milline ta täpselt oli. "Mis on inimesel arus, et ta sellise ilusa lossi õhku laseb? Ma saan täiesti aru, miks see loss just siin asus," jagas Jaagup Kreem muljeid.

Saatemeeskond võttis aega ka Narva-Jõesuu kuurordi võlude kogemiseks. "Olen Narva-Jõesuus ühe korra enne käinud, aga nüüd oli aega seal ringi kolistada ja vaadata. Super! Miks peaks Pärnusse minema, kui saaks hoopiski Narva-Jõesuusse tulla? Kõik tundub nii turvaline ja hoolitsetud," rääkis Jaagup Kreem.

Ta lisas, et vähemhoolitsetud kohti leidub Ida-Virumaal ka, aga pärast mahajäetud kaevandusasulaid pakuvad looduskaunid paigad silmale meeldivat kontrasti.

Tööstuse pärand loob uusi võimalusi

Kaevandusmuuseumisse Kohtla-Nõmmel polnud muusik varem sattunud. Kaevurist giidiga kaevanduskäikudesse laskumiseks ei pea tema sõnul olema tingimata tehnikahuviline, sest maa all avaneb meie tööstuse ajalugu.

Unustamatuid elamusi pakkus ka safariralli Aidu karjääris.

"Natukene kurb on seda vaadata, mida inimene on siin korraldanud: tuhninud maa üles ja ajanud hunnikusse. Aga samas milline potentsiaal vee- ja matkaturismiks! Ida-Virumaa on tegelikult pärl, millest nõukaaeg tegi paraku õudse pommiaugu. Nüüd hakkab ta tulema tagasi võimsamana kui kunagi varem," arvas Jaagup Kreem.

Saatetegijatele avaldasid muljet ka Ida-Virumaa inimesed. "Reisides teevad alati südame alt soojaks kõik need inimesed, kellega kohtume. On näha, et kui nad räägivad oma asjast ja unistustest, siis silm särab."