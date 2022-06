TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas pelgate uut koroonalainet?

Foto: Peeter Lilleväli Eevi Otto, pensionär: Ei pelga. Ma ei oska karta midagi, millega ma ise kokku puutunud ei ole: senised koroonalained ja pandeemia ajal kehtinud piirangud minu elu eriti ei mõjutanud. Mida minu vanuses enam karta? See on nagu surmaga: esialgu ei ole seda kohanud, aga varem või hiljem tuleb see niikuinii.

Foto: Peeter Lilleväli Katrin Alt, õpilane: Natuke, aga mingit suurt hirmu küll ei ole. Sellest on möödas kaks aastat, mil sõpradega ei tohtinud kokku saada ja olime koduõppel... Ei tahaks, et see korduks, aga kui on vaja, siis on kogemus juba olemas.

Foto: Peeter Lilleväli Lidia Kolontai, pensionär: Muidugi. Kui midagi on tulemas, siis inimesed ikka kardavad. Aga ma olen 45 aastat haiglas töötanud ning tänu sellele tean: infol peab silma peal hoidma ja spetsialistide soovitusi järgima. Nõnda olen ma ka teinud ja teen edaspidigi.

Foto: Peeter Lilleväli Gennadi Solovjov pensionär: Mina ei karda ei praegu ega kartnud ka varem. Põhiline on õigeaegne profülaktika: mul on oma meetod, tänu millele ma pole haigeks jäänud. Loodan, et ei jää ka edaspidi.