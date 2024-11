JUHTKIRI Kelmide vastu aitab umbusk

Vähe on Eestis inimesi, kes poleks viimastel aastatel saanud petturitelt kõnesid, mille eesmärk on raha välja meelitada. Põhiliselt on tegemist kõnedega, kus inimesele teatatakse, et tema lähedane on sattunud hätta ning tema päästmiseks on tarvis raha maksta. Või luuakse inimesele pettuse kaudu arusaam, et tema pangakonto on ohus, et õngitseda välja ohvri konto ligipääsukoodid. Kolmas moodus on veel investeerimiskelmused, kus inimesele luuakse kujutelm, et lihtsal moel "investeerides" on võimalik suurt raha teenida.